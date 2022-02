Italien : Verfassungsgericht in Rom lehnt Referendum zu Sterbehilfe ab

Rom Italien ist ein katholisch geprägtes Land. Das ist auch bei der Gesetzeslage zur Sterbehilfe bemerkbar. Das Verfassungsgericht in Rom hat nun ein Referendum zu dem Thema abgelehnt.

Die Italiener werden in diesem Frühjahr nicht in einem Referendum über eine Legalisierung der Sterbehilfe abstimmen. Das Verfassungsgericht in Rom entschied am Dienstagabend, den Antrag auf eine Volksbefragung abzulehnen.