Migration Verhandlungen über EU-Asylreform gestalten sich schwierig

In den Verhandlungen über eine weitreichende Reform des EU-Asylsystems hat es bis zum Donnerstagnachmittag keine Einigung gegeben. Bei einem Innenministertreffen in Luxemburg forderten am Vormittag etliche EU-Staaten Nachbesserungen an den auf dem Tisch liegenden Vorschlägen. Weil diese in sehr unterschiedliche Richtungen gingen, ist noch unklar, ob am Ende eine ausreichend große Mehrheit für die Annahmen der Vorschläge zustande kommt. Die Gespräche dauern an.