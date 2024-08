Lage im Überblick Verletzte bei neuen Angriffen im russischen Kursk

Wenige Tage nach Beginn des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Territorium bei Kursk bezog Präsident Wolodymyr Selenskyj unterdessen erstmals direkt Stellung darauf. Armeechef Olexander Syrskyj habe ihm über „die Vorverlagerung des Krieges in das Gebiet des Aggressors“ berichtet, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Ich danke allen Einheiten unserer Streitkräfte, die uns das ermöglicht haben“, so der Präsident.