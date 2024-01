US-Justiz Verleumdungsprozess: Richter droht Trump mit Ausschluss

„Herr Trump hat das Recht, hier anwesend zu sein. Dieses Recht kann eingebüßt werden, wenn er stört - und das, was mir berichtet wurde, gehört dazu“, sagte Richter Lewis Kaplan übereinstimmenden Medienberichten zufolge in dem Gerichtssaal in Manhattan. „Und wenn er die Anweisungen des Gerichts missachtet - Herr Trump, ich hoffe, ich muss Sie nicht von dem Prozess ausschließen, ich verstehe es so, dass Sie das wahrscheinlich gerne hätten.“