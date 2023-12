Russland Vermisster Nawalny meldet sich aus Straflager in Polarregion

Der mehr als zwei Wochen vermisste Kremlgegner Alexej Nawalny ist in das entlegene Straflager „Polarwolf“ im hohen Norden Russlands weitab vom Machtzentrum Moskau verlegt worden. „Mir geht es gut“, schrieb der 47-Jährige in einem am Dienstag in den sozialen Netzwerken verbreiteten Brief. Er berichtete von einer anstrengenden 20-tägigen Reise in die dunkle arktische Region des Riesenreichs. Seine Familie und Unterstützer reagierten erleichtert auf das erste Lebenszeichen seit Anfang Dezember.