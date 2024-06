Oradour-sur-Glane Versöhnungsgesten am Ort des SS-Massakers

„Die Massaker von Oradour gehören in den Bereich des Undenkbaren, Unsagbaren, Unverjährbaren“, sagt Macron während der Gedenkfeier. Immer werde man sich an Oradour erinnern. „Und in dieser Erinnerung, in der Asche von Oradour, müssen wir die Kraft dieser Versöhnung, die Wurzel unseres europäischen Projekts und unseren immer noch vorhandenen Willen zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wieder aufleben lassen.“