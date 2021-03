Eigene Plattform : Vertrauter: Trump plant Rückkehr in soziale Medien

Vertrauter: Trump plant Rückkehr in soziale Medien

Donald Trump plant sein Comeback in den Sozialen Medien. Foto: John Raoux/AP/dpa/Archivfoto

Washington Twitter sperrte Donald Trump im Januar den Zugang. Doch der Ex-US-Präsident will bald wieder online gehen.

Der von Twitter verbannte frühere US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seines Vertrauten Jason Miller mit einer eigenen Plattform in die sozialen Medien zurückkehren.

Er rechne „wahrscheinlich in rund zwei bis drei Monaten“ damit, sagte Miller - der Wahlkampfberater Trumps war - dem Sender Fox News. „Diese neue Plattform wird groß sein.“ Er gehe davon aus, dass Dutzende Millionen Menschen Trump dann wieder auf seinem neuen Kanal folgen würden. Miller äußerte sich nicht zu Details. Er sagte aber, Trump habe in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida intensive Treffen mit verschiedenen Teams wegen des Vorhabens.