Zehn Tage nach Putsch : Verurteilung von Myanmar im UN-Menschenrechtsrat

Tausende Demonstranten protestieren in Myanmars größter Stadt Rangun. Foto: Uncredited/AP/dpa

Genf/Naypyidaw Neue Massenproteste gegen den Militärputsch in Myanmar, neue Verurteilungen der Gewalt im UN-Menschenrechtsrat. Die Junta verhaftet aber weiter und lässt Gefangene frei.

In Myanmar haben gut zehn Tage nach dem Militärputsch wieder Zehntausende Menschen Drohungen des Militärs ignoriert und auf den Straßen gegen die Machtübernahme protestiert.

Dabei soll die Polizei Menschen auch mit Gewalt auseinandergetrieben haben, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Allein in der größten Stadt Rangun (Yangon) hätten nach Schätzungen mehr als 100.000 Menschen an Kundgebungen teilgenommen, berichtete das Nachrichtenportal „Frontier Myanmar“. Vielerorts seien Teilnehmer der Proteste festgenommen worden.