Kommentar zur Luftbrücke nach Gaza Verzweifelte Hilfe

Auf den ersten Blick erscheint die Luftbrücke nach Gaza zu Recht als löbliche Hilfsaktion für die notleidende Zivilbevölkerung. Das sollte über komplexe Herausforderungen und Fragen nicht hinwegtäuschen. Da sind zunächst der hohe fliegerische Anspruch an solche Operationen und die Gefahr für Menschen am Boden, etwa wenn sich die Fallschirme der Hilfsgüter nicht öffnen. Mit Verletzten oder gar Toten muss zudem gerechnet werden, wenn sich Menschenmassen auf die Versorgungsgüter stürzen. Entsprechende Bilder aus Gaza-Stadt vor zwei Wochen sind noch in schmerzlicher Erinnerung – verbunden mit Hoffnung und Zweifeln, wie und von wem eine bedarfsgerechte Verteilung der Lieferungen am Boden wohl organisiert werden mag, ohne dass hierbei lediglich das Recht des Stärkeren zum Zuge kommt. Nicht zuletzt ist die Einschätzung, den wirksamsten Zugriff auf die Paletten dürften wohl die bewaffneten Kräfte der Hamas haben, nicht ganz von der Hand zu weisen.