EU-Wahlen Viele junge Leute sind pro-europäisch

In Deutschland hatten 1837 Personen an „eupinions“ teilgenommen. Hier sagten 67 Prozent der 16- bis 25-Jährigen bundesweit, dass sie zufrieden seien „mit der Art und Weise, wie die Demokratie in der Europäischen Union funktioniert“. Beim Blick auf die Themen zeigte sich, dass besonders viele junge Leute (59 Prozent) hierzulande die Sicherung des Friedens für eine wichtige EU-Zukunftsaufgabe halten. Deutlich häufiger als in der älteren Gruppe sagten die bis 25-Jährigen, die EU solle sich in den kommenden Jahren darauf konzentrieren, Bürgerrechte zu schützen (50 Prozent) und den Klimawandel zu bekämpfen (42 Prozent).