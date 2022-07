Ungarn : Viktor Orban sieht sich nicht als Rassist

Wien Ungarns Premier äußert sich öffentlich gegen eine „gemischtrassige Welt“ . Der Fall schlägt hohe Wellen - besonders im Ausland. Orban erklärt nun seinen „Widerstand gegen Migration“.

Orban hatte bei einer Rede am Wochenende vor Tausenden Anhängern in Rumänien unter anderem eine „gemischtrassige Welt“ in vielen Ländern der EU beklagt, während dies in der Welt der Völker wie Ungarn, Rumänen, Slowaken anders sei.