Ungarn : Viktor Orban will Macht des EU-Parlaments einschränken

Viktor Orban will Macht des EU-Parlaments einschränken

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bei einem EU-Gipfel Ende Mai in Brüssel. Foto: John Thys/Pool AFP/AP/dpa

Budapest Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban attackiert erneut die Europäische Union. Er will mehr nationale Mitsprache gegen Vorhaben im EU-Parlament.

Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban will die Macht des EU-Parlaments einschränken.

Die nationalen Parlamente der EU-Staaten sollten das Recht bekommen, gesetzgeberische Prozesse im EU-Parlament zu stoppen, wenn diese ihrer Ansicht nach die nationalen Kompetenzbereiche verletzen könnten, verlangte Orban am Samstag in einer Rede in Budapest.