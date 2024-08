Kommentar zum Visumsstreit zwischen EU und Türkei Wunschdenken

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Nachbarn Irak eine Aufhebung der Visumspflicht für bestimmte Altersgruppen gewährt, um sich von Bagdad Zugeständnisse im Kampf gegen die kurdische PKK zu erkaufen. Die Entscheidung soll der nationalen Sicherheit der Türkei dienen, kommt bei vielen Türken aber nicht gut an. Die türkische Opposition warnt vor einer Flüchtlingswelle, wenn die neue Regelung am 1. September in Kraft tritt.