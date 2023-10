Stimme für Indigene Voice-Referendum in Australien droht das Scheitern

Bei dem sogenannten Voice-Referendum geht es darum, ob die Aborigines künftig ein in der Verfassung verankertes Mitspracherecht im Parlament bekommen sollen. Im Erfolgsfall würde ein von ihnen gewähltes Gremium das Parlament in Fragen beraten, die die Indigenen direkt betreffen. Es bliebe aber den Abgeordneten überlassen, ob sie auf die Ratschläge hören. „Dies ist kein radikaler Vorschlag“, sagte Albanese heute. „Dies ist eine von den ersten Australiern an jeden Australier ausgestreckte Hand der Freundschaft, die nur darum bittet, dass sie im Geiste der Versöhnung ergriffen wird.“