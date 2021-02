Impfstreit : Von der Leyen will rasch Vakzine gegen Corona-Varianten

Von der Leyen will rasch Vakzine gegen Corona-Varianten

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht während einer Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Brüssel. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste sich vor allem in Deutschland einiges anhören, weil vorerst wenig Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. Nun ergreift sie die Initiative.

Nach heftiger Kritik am Impfstoffmangel in Europa ergreift EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Initiative im Kampf gegen die gefürchteten Varianten des Coronavirus.

Ziel ist es, möglichst rasch angepasste Impfstoffe gegen die mutierten Viren in großen Mengen zur Verfügung zu haben. Den Plan will von der Leyen heute in Brüssel vorstellen.