Bessere geistige Gesundheit Von der Leyen will strengere Regeln für soziale Netzwerke

Damit Kinder und Jugendliche vor Depressionen und anderen psychischen Krankheiten geschützt werden, will Ursula von der Leyen soziale Netzwerke strenger reglementieren. „Wir sehen immer mehr Berichte über das, was manche eine Krise der psychischen Gesundheit nennen“, sagte die CDU-Politikerin vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg. Die deutsche Spitzenpolitikerin sagte, sie glaube, dass soziale Medien ihren Teil dazu beitragen, dass es Menschen psychisch schlechter gehe.