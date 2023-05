Gelobtes Land, umkämpftes Land Vor 75 Jahre wurde Israel gegründet

„Ich glaube, der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis, und darum wird er entstehen.“ Diesen Satz schrieb Theodor Herzl, der berühmteste Vordenker des Jüdischen Staates, am 18. Februar 1896 in sein Tagebuch. Im selben Jahr veröffentlichte er das Buch „Der Judenstaat“, in dem er seine Vision eines Staates darlegte, der eine sichere Heimstätte werden sollte für die unterdrückten und verfolgten Juden aus aller Welt. Ein „Musterstaat“ schwebte ihm vor, ein „ein besseres und gerechteres Europa im Orient“, mit gleichen Rechten für Juden und Nichtjuden, Sieben-Stunden-Arbeitstagen und sozialem Wohnungsbau. Auf dem ersten Zionistenkongress in Basel 1987, den Herzl organisierte, formulierten die gut 200 Anwesenden ein gemeinsames Ziel: „Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina für diejenigen Juden, die sich nicht anderswo assimilieren können oder wollen.“