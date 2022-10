Wahlen : Vorläufige Ergebnisse nach Parlamentswahl in Lettland

Riga Auch in Lettland herrschen aktuell schwierige Zeiten. Bei der Parlamentswahl setzen die Wähler auf Kontinuität - doch die stärkste Partei muss noch auf Partnersuche gehen.

Lettland grenzt an Russland und betrachtet den Angriffskrieg gegen die Ukraine als direkte Gefahr für seine Sicherheit. Gemeinsam mit den baltischen Partnern Estland und Litauen forderte die Regierung in Riga zuletzt immer wieder ein härteres Vorgehen des Westens gegen Russland. So stehen die baltischen Regierungen beispielsweise einer schnellen Aufnahme der Ukraine in Nato und EU offen gegenüber. Eine Aufnahme von fliehenden russischen Reservisten lehnen sie ab.