Manchester/ New Hampshire Hoffen auf ein Wunder

Während seine Kinder noch ihren ersten Schneemann in New Hampshire bauten, meldete sich Papa schon aus dem warmen Florida. Er sei sich im Klaren darüber, „dass eine Mehrheit der republikanischen Wähler Donald Trump eine weitere Chance geben will“, verkündete Ron DeSantis in einem Video am Sonntagnachmittag. Darin tat er das Gegenteil von dem, was er seinen Anhängern vollmundig versprochen hatte: „Never back down“ (dt. Niemals nachgeben).