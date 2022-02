„New York Times“ : Vorwurf gegen Trump: Dokumente die Toilette heruntergespült?

Washington „New York Times“-Journalistin Maggie Haberman berichtet seit Jahren über Trump - bald erscheint ihr Buch. Bereits jetzt werden Details daraus bekannt - und bringen den Ex-US-Präsidenten in Bedrängnis.

Im Weißen Haus sei regelmäßig die Toilette mit beschriftetem Papier verstopft gewesen, sagte Maggie Haberman von der „New York Times“ dem Sender CNN am Donnerstag. Haberman berichtet seit Jahren über Trump - im Oktober soll ihr Buch über den 75-Jährigen und seine Jahre im Amt erscheinen. Sie könne nur spekulieren, um was es sich bei dem Papier gehandelt habe, sagte Haberman weiter. „Es war in den Rohren. Und das war (...) sein Badezimmer.“ Es habe sich nicht um einen Einzelfall gehandelt, so Haberman. Trump wies den Vorwurf zurück.