Russische Invasion : Waffen für Ukraine: EU und USA geben über 1 Milliarde Euro

Die EU will weitere Waffenlieferungen an die Ukraine finanzieren. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Brüssel Knapp sieben Wochen nach Kriegsbeginn unterstützen die USA und die EU Kiew mit weiteren Hunderten Millionen Euro für Waffen.

Angesichts einer erwarteten Großoffensive Russlands im Osten der Ukraine stellen die USA und die EU zusammen über 1,2 Milliarden Euro für Waffenlieferungen an Kiew bereit.

Die USA kündigten am Mittwochabend deutscher Zeit an, sie wollten der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) liefern. Darunter seien Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. US-Präsident Joe Biden erklärte nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die bisherigen Waffenlieferungen seien für die Ukraine entscheidend gewesen, um dem russischen Angriff standzuhalten. „Sie haben dabei geholfen, dass [der russische Präsident Wladimir] Putin mit seinen ursprünglichen Zielen, die Ukraine zu erobern und zu kontrollieren, gescheitert ist“, so Biden.