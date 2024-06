Justiz Waffen-Prozess gegen Hunter Biden: Jury berät über Urteil

Während des Waffenprozesses in Wilmington kam US-Präsident Joe Biden selbst nicht in den Gerichtssaal. Dafür zeigten aber diverse andere Familienangehörige Solidarität - etwa First Lady Jill Biden, Hunters Stiefmutter. Sie unterbrach sogar den gemeinsamen Frankreich-Besuch mit Präsident Biden und jettete mehrere Tausend Kilometer über den Atlantik, um persönlich vor Gericht zu erscheinen. Dass eine First Lady als moralische Stütze über Tage hinweg in einem Gerichtssaal in Erscheinung tritt, ist ebenso ungewöhnlich wie die Anklage gegen den Präsidentensohn selbst.