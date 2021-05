Nahost-Konflikt : Waffenruhe in Nahost - Rufe nach umfassender Lösung

Palästinenser fahren an Gebäuden in Gaza vorbei, die durch israelische Luftangriffe zerstört wurden. Foto: Mohammed Talatene/dpa

Tel Aviv/Gaza Im Gaza-Konflikt schweigen die Waffen. Die Menschen in Israel und im Gazastreifen können zunächst einmal aufatmen. Die UN mahnen die Wiederaufnahme ernsthafter Friedensgespräche an.

US-Präsident Joe Biden sagte, die Waffenruhe biete eine wirkliche Chance, Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Die Bundesregierung forderte, dass weiter an einem substanziellen politischen Dialog gearbeitet werde. Die Europäische Union (EU) bot dabei Unterstützung an. „Die Wiederherstellung eines politischen Horizonts für eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt von größter Bedeutung“, erklärte ihr Außenbeauftragter Josep Borrell. Die Waffenruhe gilt seit dem frühen Freitagmorgen, Verstöße gab es bis zum Nachmittag nicht.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl zugespitzt. Als Auslöser gelten unter anderem heftige Zusammenstöße auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in der Altstadt von Jerusalem. Die Anlage mit Felsendom und Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Die islamistische Hamas hat sich zum Bewahrer Jerusalems erklärt. Am Freitag kam es auf dem Tempelberg erneut zu Konfrontationen.

Eskaliert war der Konflikt am 10. Mai mit Raketenbeschuss der Hamas auf Jerusalem. Militante Palästinenser schossen nach israelischen Angaben danach insgesamt 4340 Raketen aus dem Palästinensergebiet auf das Land ab - viele fing das Abwehrsystem „Iron Dome“ ab, viele gingen nach israelischen Angaben auch im Gazastreifen nieder. Besonders hart betroffen waren die Menschen im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Erstmals erreichten Raketen in beträchtlicher Zahl auch die Küstenmetropole Tel Aviv, das Wirtschaftszentrum Israels. In Israel starben zwölf Menschen, mehr als 300 wurden verletzt.

Israel reagierte auf den Beschuss mit massiven Angriffen im Gazastreifen, etwa auf das weit verzweigte Hamas-Tunnelsystem. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums wurden 243 Menschen getötet, unter ihnen 66 Kinder und Jugendliche. Rund 1900 Menschen wurden verletzt. Hunderte Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Nach der Verkündung der Waffenruhe strömten Tausende in dem Küstengebiet am Mittelmeer auf die Straßen. Sie zündeten Feuerwerkskörper, gaben Schüsse in die Luft ab und riefen „Allahu akbar!“ (Gott ist groß!). Israel zweifelt die Opferzahlen des von der Hamas geführten Ministeriums an. Verteidigungsminister Benny Gantz sagte, mehr als 200 Kämpfer von Hamas und Islamischem Dschihad seien durch israelische Angriffe getötet worden.