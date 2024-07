Kommentar zu den Parlamentswahlen in Frankreich Le Pens Wahlhelfer

Paris · Frankreich hat am Sonntag gewählt und die Rechtsaußen-Partei von Marine Le Pen räumt ab. Von drei Millionen 2017 wuchs die Wählerschaft des Rassemblement National auf 10,6 Millionen an. Am kommenden Sonntag entscheidet die Stichwahl über das finale Ergebnis.

01.07.2024 , 16:00 Uhr

Die rechtsextreme französische Politikerin Marine Le Pen gestikuliert nach ihrer Rede nach der Veröffentlichung von Hochrechnungen. Foto: dpa/Thibault Camus





Von Christine Longin