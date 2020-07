Wohin führt er Polen? : Wahl in Polen: Trzaskowski gratuliert Duda zum Sieg

Wahl in Polen: Trzaskowski gratuliert Duda zum Sieg

Trotz eines ungewissen Ausgangs der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich Staatsoberhaupt Andrzej Duda in einer ersten Reaktion als Sieger bezeichnet. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau Der Ausgang der zweiten Runde in der polnischen Präsidentenwahl war äußerst knapp. Duda fand Rückhalt auf dem Land sowie im Süden und Osten. Die Großstädter wählten meist Trzaskowski. Wird der Präsident ihren Willen zum Wandel bei seiner künftigen Politik berücksichtigen?

Nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat der oppositionelle Herausforderer Rafal Trzaskowski dem Amtsinhaber Andrzej Duda zum Sieg gratuliert. „Möge diese Amtszeit eine wirklich andere werden“, schrieb Trzaskowski auf Twitter.

Wie bei vorangegangenen Wahlen in Polen zeigten die Einzelergebnisse große regionale Unterschiede. In allen elf polnischen Großstädten mit mehr als 250 000 Einwohnern lag Trzaskowski klar vorn. Er punktete auch im Norden und im Westen des Landes. Duda dagegen hatte seinen Rückhalt vor allem bei der Landbevölkerung und im stark katholisch geprägten Süden und Osten. In der südpolnischen Region Vorkarpaten kam er beispielsweise auf 70,9 Prozent der Stimmen.