Staatsduma : Wahl in Russland: Hunderte Beschwerden über Verstöße

Moskau Die Kremlpartei Geeintes Russland erwartet bei der Duma-Wahl in Russland erneut einen Sieg. Die Abstimmung wird von massenhaften Betrugsvorwürfen überschattet.

Begleitet von Beschwerden über massenhafte Verstöße hat Russland am Sonntag ein neues Parlament - die Staatsduma - gewählt. Nach Schließung der letzten Wahllokale in Kaliningrad läuft nun die Auszählung der Stimmen.

Für Präsident Wladimir Putin gilt die dreitägige Abstimmung zur neuen Staatsduma als ein wichtiger Stimmungstest. Die Kremlpartei Geeintes Russland ist seine Machtbasis. „Auf Grundlage der ersten Ergebnisse sehen wir, dass Geeintes Russland kein Monopol hat. Das ist schon mal gut“, sagte Iwan Schdanow, ein Vertrauter des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny. Sein Team hatte zur Protestwahl gegen Geeintes Russland aufgerufen, um deren Machtmonopol in der Staatsduma und in den Regionalparlamenten zu brechen.

Die zentrale Wahlkommission kündigte an, die Beschwerden zu prüfen. Bis Sonntagmorgen wurden mehr als 7000 Stimmzettel annulliert, hieß es. Wahlleiterin Ella Pamfilowa meinte, es seien bisher acht Fälle bestätigt, bei denen Stimmzettel packenweise in die Urnen gestopft wurden. Auch die Kommunisten, die angesichts der verbreiteten Unzufriedenheit mit der Politik des Kremls auf einen Stimmzuwachs hoffen, beklagten vielfach Verstöße. Sie kündigten Proteste an.

Trotz Protest aus Kiew haben auch Zehntausende Menschen aus den Separatistengebieten der Ostukraine abgestimmt. Bis zum Sonntagnachmittag hätten sich mehr als 150.000 Bewohner mit russischem Pass beteiligt, teilten die russischen Behörden der Staatsagentur Tass zufolge mit. Aus mehreren Städten der Gebiete Donezk und Luhansk wurden Berichten zufolge Wahlberechtigte kostenlos mit Hunderten Bussen und Zügen in die benachbarte russische Region Rostow am Don zur Stimmabgabe gefahren.

Es gab Fotos und Videos von vollen Reisebussen mit Menschen, die die russische Fahne schwenkten. Zudem konnten in den Gebieten lebende russische Staatsbürger in knapp 400 „Infozentren“ per Internet abstimmen. Das unabhängige Internetportal meduza.io schrieb, in einigen Fällen sei ihnen vor der Stimmabgabe noch die russische Staatsbürgerschaft ausgestellt worden. So habe Moskau die Wahlbeteiligung an der dreitägigen Abstimmung erhöht.