Kommunalwahl in Istanbul Die Staus und die Zukunft der Türkei

Mit einem Blumenstrauß wartet Ozan an der Trambahn-Haltestelle Kabatas am europäischen Bosporus-Ufer. „Ich will meine Freundin abholen“, erklärt der Student. Die Freundin wohnt in Europa, er wohnt in Asien, und beide leben in Istanbul, wo jede Verabredung eine logistische Herausforderung ist. Mit dem öffentlichen Nahverkehr sei er sehr zufrieden, sagt Ozan, jedenfalls was die Effizienz angehe. Busse, Bahnen und Fährschiffe seien aber zu schmutzig, das müsse sich ändern.