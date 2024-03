Wahlkampf in den USA Keine Lust auf alte weiße Männer

Der Präsident und sein Vorgänger können bei den Primaries in 15 Bundesstaaten am Dienstag Fakten schaffen. An diesem Super-Wahltag, der am ehesten so etwas wie eine nationale Vorwahl ist, werden rund ein Drittel aller Parteitagsdelegierten vergeben. Mit Siegen in Michigan, Missouri, Idaho und North Dakota setzte Donald Trump über das Wochenende seinen Siegeszug zur Nominierung fort. Joe Biden macht nicht einmal Wahlkampf.