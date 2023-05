Parlamentswahl Wahlmarathon - Warum die Griechen wieder an die Urnen müssen

Von satten 40,8 Prozent der Wählerstimmen können die konservativen Parteien der meisten EU-Ländern nur träumen. Die CDU etwa erzielte bei der Bundestagswahl 2021 nur 24,1 Prozent, auf EU-Ebene holte die konservative EVP 2019 für das EU-Parlament 24,2 Prozent. Dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hingegen ist dieser Erfolg bei den Parlamentswahlen am Sonntag in Griechenland gelungen. Und doch wird es vorerst keine Regierung geben - was ist da passiert?