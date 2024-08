US-Wahlkampf Walz in erster Rede als Harris' Vize auf Konfrontationskurs

Walz griff in seiner Rede auch den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump an und beschuldigte ihn, „Chaos und Spaltung“ zu sähen. „Donald Trump kämpft nicht für Euch oder Eure Familie“, sagte Walz. „Er saß nie an einem Küchentisch, wie dem, an dem ich aufgewachsen bin, wo wir uns gefragt haben, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen. Er saß in seinem Country Club in Mar-a-Lago und hat sich überlegt, wie er die Steuern für seine reichen Freunde senken kann.“