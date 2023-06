Ex-Premierminister tritt als Abgeordneter zurück War es das für Boris Johnson?

Als Boris Johnson Rishi Sunak vor einigen Tagen in dessen Büro in Parlament traf, behauptete er Medienberichten zufolge, dass er in Frieden gekommen sei. Er bat den britischen Premierminister darum, seine „Resignation Honour List“ zu genehmigen. Damit belohnte der Ex-Premier Vertraute und Mitarbeiter mit Sitzen im House of Lords. Im Gegenzug, so versprach Johnson offenbar, würde dieser sich bei den nächsten Wahlen energisch für einen Sieg der konservativen Partei einsetzen, hieß es. Was dann passierte, war das genaue Gegenteil und schockte selbst seine engsten Verbündeten. Am Freitagabend erklärte Johnson seinen Rücktritt als Parlamentsabgeordneter. Es war ein Paukenschlag.