US-Präsident Warum Biden nicht ganz unglücklich über Trumps Sieg in Iowa ist

Nikki Haley macht neuerdings die Wählbarkeit des republikanischen Präsidentschaftskandidaten im November zu einem zentralen Argument in ihrem Wahlkampf. Haley kann dabei auf Umfragen verweisen, die sie in einem hypothetischen Rennen gegen Amtsinhaber Joe Biden deutlich vorn sehen. In einer aktuellen Erhebung für CBS liegt sie mit acht Punkten vor dem Präsidenten und damit außerhalb der Irrtumswahrscheinlichkeit. Donald Trump führt zum jetzigen Zeitpunkt dagegen nur mit statistisch nicht relevanten zwei Punkten.