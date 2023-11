Fragen & Antworten Warum braucht der Gazastreifen so dringend Treibstoff?

Nach dem Massaker der Hamas in Israel hat die Regierung in Jerusalem die Stromversorgung sowie Treibstofflieferungen in den Gazastreifen gekappt. Israel fürchtet, dass der Treibstoff in die Hände der Hamas gelangen und dann auch für den Abschuss von Raketen missbraucht werden könnte. Extremistische Palästinenser feuern täglich Geschosse Richtung Israel. Das Land ist zudem überzeugt, dass die Hamas Hunderttausende Liter Treibstoff bunkert, diesen aber der Zivilbevölkerung verwehrt.