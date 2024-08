Jobsharing im Auswärtigen Amt Warum Deutschland jetzt zwei Botschafter in Kanada hat

Bei zwei so fordernden Vollzeitjobs bleibt nicht immer genug Zeit für die Familie - die Kinder des Paares sind heute 10, 12 und 15 Jahre alt. Mit Konzepten wie dem in Ottawa soll es möglich werden, Karrieren von Diplomatinnen und Diplomaten auch im Ausland zu fördern, ohne Familien auseinanderzureißen. Wie das funktionieren soll, erklärt Botschafter Lüttenberg: „Unser Modell ist auf acht Monate angelegt. Das heißt, für acht Monate ist die eine Person Botschafterin, dann wechselt der Andere in die Rolle hinein. Derjenige, der nicht Botschafter ist, kümmert sich in erster Linie um die Familie hier bei uns Zuhause.“