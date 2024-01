Kontext eines Rücktritts Warum die Präsidentin der US-Elite-Uni Harvard Claudine Gay gehen musste

Diesen Verdacht äußerte die Betroffene bereits selbst nach ihrem Rücktritt in einem Meinungsbeitrag für die New York Times. Darin schildert sie, wie sie über vier Wochen durch eine Hölle aus öffentlichem Mobbing, rassistischen Beschimpfungen und persönlichen Drohungen ging, bevor sie am 2. Januar ihren Rücktritt einreichte – nach nur einem halben Jahr an der Spitze der Elite-Uni. Niemand weiß dabei besser als Gay selbst, wie desaströs ihr Auftritt bei einer Anhörung zum Gaza-Krieg am 5. Dezember vor dem US-Kongress geriet. Auf die Frage der Republikanerin Elise Stefanik, ob der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen die Regeln in Harvard verstoße („Ja oder nein?“), gab die Politologin eine technokratisch-herumeiernde Antwort. Dies hänge vom „Kontext“ ab, verwies Gay auf das in der Verfassung verankerte Grundrecht auf Redefreiheit.