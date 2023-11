Bonner mit palästinensischen Wurzeln Warum die Schweiz ein Friedensmodell für Israel sein könnte

BONN · 30 Jahre lang arbeitete Aref Hajjaj als Dolmetscher im Auswärtigen Amt in Bonn. In der Art, wie der Nahostkonflikt in Politik und Medien geführt wird, sieht der Deutsche mit palästinensischen Wurzeln eine gefährliche Unwucht. Er fragt: Sind israelische Kinder mehr wert als palästinensische Kinder?

26.11.2023 , 07:00 Uhr

Palästinenser aus Gaza, darunter viele Familien und Kinder, fliehen in Richtung der südlichen Gebiete des Gazastreifens FOTO: DPA Foto: dpa/Mohammed Talatene

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn

