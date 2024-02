Machtkampf in Kiew Warum Selenskyj seinen Armeechef loswerden will

In einem Interview mit dem italienischen Fernsehen ließ der Präsident durchblicken, was ihn umtreibt. „Wenn wir siegen wollen, dann müssen wir alle zu Anführern des Sieges werden“, sagte er und forderte einen „globalen Neustart“. Der Staatschef führte dabei aus, dass es ihm nicht nur um eine Auswechslung der Militärführung gehe. Die Forderung nach einem Neustart wiederholte er in seiner Videobotschaft am Montag. Die Ukraine brauche „Kraft und frische Energie“, um zu siegen.