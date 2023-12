Weitreichende Folgen Was das Urteil aus Colorado für Donald Trump bedeutet

Viel Zeit verbleibt dem obersten Gericht der USA nicht, eine potenziell folgenreiche Entscheidung zu treffen. Wenn der Supreme Court die Klage Trumps gegen das überraschende Urteil aus Denver nicht bis zum 4. Januar annimmt, wird der Name des Kandidaten in Colorado nicht auf dem Wahlschein für die Vorwahlen der Republikaner am Super-Dienstag (5. März) stehen. Falls der Supreme Court tätig wird, müsste er bis zum Tag der Wahlen zu einer Entscheidung gelangen. Andernfalls dürften nach dem Urteil von Colorado die Stimmen für Trump nicht gezählt werden.