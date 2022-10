Krieg gegen die Ukraine : Was hinter den neuen russischen Raketenangriffen steckt

Brüssel/Moskau/Berlin Mit Angriffen auf Energiebetriebe und andere wichtige Infrastruktur in der Ukraine sorgt Russland international für Entsetzen. Kann dieses Vorgehen die jüngsten Rückschläge wettmachen?

Was will Russland mit den Angriffen erreichen?

Zumindest für den Moment hat die russische Führung das Momentum in der öffentlichen Wahrnehmung damit gewendet. Die Raketenangriffe haben zu massiven Problemen bei der Energieversorgung der Ukraine geführt. In einigen Regionen ist der Strom komplett ausgefallen, was die Anfälligkeit der Ukraine zeigt. Gerade Moskaus Hardliner haben seit längerer Zeit eben solche Schläge gefordert. Sie versprechen sich davon sowohl abschreckende Wirkung als auch eine reale militärische Schwächung der Ukraine, weil auch die Kommunikation betroffen ist.

Warum nicht schon viel früher?

Wie werden die Entwicklungen im Westen gesehen?

Nato und EU haben die jüngsten Angriffe Russlands scharf verurteilt. Zum Teil werden sie sogar als Kriegsverbrechen beurteilt. Experten verweisen zudem darauf, dass das russische Vorgehen strategisch gefährlich sein könnte. „Die russischen Angriffe auf das ukrainische Energienetz werden den Kampfeswillen der Ukraine nicht beeinträchtigen, aber der Einsatz der beschränken Vorräte an Präzisionswaffen könnte Putin die Möglichkeit nehmen, die fortgesetzten ukrainischen Gegenoffensiven in Cherson und Luhansk zu stoppen“, schreiben so zum Beispiel Mitarbeiter der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in einer Lageanalyse. Dass Russland mindestens 80 seiner teuren und knappen Lenkflugkörper eingesetzt habe, wird in Deutschland bemerkt. Und dass der Einsatz von einer „neuen Sprache“ begleitet worden sei, die um Rückhalt im Innern bemüht sei.