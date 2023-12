Fragen & Antworten Was wollen die Huthi-Rebellen im Roten Meer?

An dem US-geführten Bündnis sollen sich Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Norwegen, Kanada, Bahrain und die Seychellen beteiligen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der am Dienstag Bahrain besuchte, kündigte die Allianz während seiner mehrtägigen Reise an. Ziel ist der Schutz der Schifffahrtsfreiheit, indem das Bündnis Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer - etwa mit ballistischen Raketen und Drohnen - abwehren soll. Der Einsatz der zunächst zehn Länder soll den Namen „Prosperity Guardian“ (etwa „Hüter des Wohlstands“) tragen.