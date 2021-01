Kommentar zu den Ausschreitungen in Washington : Der Brandstifter

Am Mittwoch haben Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt. Foto: dpa/John Minchillo

Meinung Washington Am Mittwoch haben Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt. Ihr versuchter Staatsstreich im Parlamentsgebäude ist jetzt schon ein schwarzer Tag in der US-amerikanischen Geschichte, kommentiert GA-Redakteur Nils Rüdel.

Es sind unfassbare Szenen. Das US-Kapitol, gestürmt von wütenden Anhängern von Präsident Donald Trump. Randalierer schlagen Fenster ein, prügeln sich in den heiligen Hallen mit Polizisten, Abgeordnete verschanzen sich unter ihren Schreibtischen, müssen Gasmasken anziehen und werden evakuiert. Die Gewalttäter hindern die Angeordneten und Senatoren daran, ihrem Verfassungsauftrag nachzukommen und das Wahlergebnis zu zertifizieren. Es ist ein versuchter Staatsstreich vor den Augen der Weltöffentlichkeit und ein schwarzer Tag in der amerikanischen Geschichte.

Zu verantworten hat diesen gewalttätigen Angriff auf die US-Demokratie Trump selbst. Den Mob, der im Kapitol wütete, hatte der abgewählte Präsident selbst angefacht. Über Wochen, indem er diesen 6. Januar zum Protest-Tag ausgerufen hatte, und auch noch am Mittwoch, als er in der Nähe eine hasserfüllte und von Lügen durchzogene Rede hielt. Trump fasste darin noch einmal zusammen, was er und seine Unterstützer seit Wochen behaupten: Dass die Wahl gestohlen wurde und Joe Biden nicht der rechtmäßige Präsident sein kann. Und er sagte: Seid stark. Und Worte wirken. Die angestachelten Randalierer nahmen die Sache selbst in die Hand.

Die Bilder vom gestürmten Kapitol sind ein tragisches Symbol für das, was nach vier Jahren Trump aus diesem großartigen Land geworden ist. Es ist die konsequente Folge der Eskalation, die Trump und seine Bande vorangetrieben hat. Die Spaltung, die Lügen, der Hass gegen alle, die anderer Meinung sind, die Verachtung der Institutionen der Demokratie - all das brach sich auf den Stufen des Kapitols Bahn. Und währenddessen sitzt der Brandstifter im Weißen Haus und unternimmt spät und nur halbherzig, die Gewalttäter zu stoppen.

Die USA werden noch sehr lange über diesen 6. Januar 2021 sprechen. Natürlich auch darüber, wie es sein kann, dass Tausende Randalierer eine laufende gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus stürmen können. Dass keine starken Polizeikräfte vor dem sonst weiträumig abgesicherten Gebäude zu verhindern vermochten, was sich doch angekündigt hatte.

Politisch könnte dieser Tag aber ein Wendepunkt sein. Der Schock, den die Bilder auslösen, könnte bei vielen von Trumps Unterstützern und Ermöglichern in Partei, Kongress und anderen Institutionen des Landes vielleicht zu einem Innehalten führen. Vielleicht merkt der ein oder andere Mittäter und Mitläufer, dass das alles zu weit gegangen ist.

Bislang sah es so aus, dass die Trumpisten die Oberhand bei den Republikanern behalten werden. Dass der scheidende Präsident die Partei fest umklammert halten wird und sich kaum jemand traut, sich von ihm abzusetzen. Doch die Eskalation vom Mittwoch könnten diese Entwicklung nun umkehren. Die Vernünftigen könnten wieder Aufwind bekommen. Es dürfte künftig schwerer werden, Trump zu verteidigen, wenn man sich damit in die Nähe der Kapitol-Randalierer begibt.