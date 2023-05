Anhörungen zur Watergate-Affäre Der Fall des Präsidenten

Der Tag brannte sich in das kollektive Gedächtnis ein. Gebannt verfolgten die Amerikaner, wie der Watergate-Ausschuss im Senat am 17. Mai 1973 seine Arbeit aufnahm. Live übertragen direkt aus dem Kapitol, wo der republikanische Ko-Vorsitzende des Ausschusses Howard Baker zu Beginn der Anhörungen nicht weniger als „die parteiübergreifende Suche nach der ungeschminkten Wahrheit“ versprach. Im Fokus der Senatoren stand der Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäude elf Monate zuvor.