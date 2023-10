Dramatische Szenen in Gaza „Weiß nicht, wie lange ich noch lebe“

Unterdessen dauerten die Luftangriffe und Bombardierungen Israels weiter an. Das UN-Hilfswerk UNRWA spricht von einem „Höllenloch“. Der Gazastreifen stehe am Rande des Zusammenbruchs. „Das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der sich die humanitäre Krise entwickelt, sind erschreckend“, heißt es in einer Mitteilung der Organisation. Alle Parteien seien aufgefordert, die Gesetze des Krieges einzuhalten. „Es ist an der Zeit, dass die Menschlichkeit die Oberhand gewinnt.“