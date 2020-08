US-Vermittlung : Weißes Haus macht Hoffnung im Nahost-Friedensprozess

Menschen sitzen vor einem in den Nationalfarben der Emirate strahlenden Gebäude in Tel Aviv. Foto: Oren Ziv/dpa

Washington Unter Vermittlung der USA haben sich Israel und die Arabischen Emirate auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen geeinigt. Für die historische Vereinbarung legt Israel umstrittene Annexionspläne im Westjordanland auf Eis - für wie lange, bleibt zunächst unbekannt.

„Wir sind überzeugt, dass weitere Länder in den Startlöchern stehen“ - und die Reaktion auf die historische Vereinbarung zwischen Israel und den VAE abgewartet hätten, sagte der US-Präsidentenberater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien. Als Teil der Vereinbarung setzt Israel seine Annexionspläne im besetzten Westjordanland zunächst aus. Sowohl bei israelischen Siedlern als auch bei der Palästinenserführung stieß das Abkommen auf Kritik.

Die Vereinbarung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den VAE war am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump als Vermittler bekanntgegeben worden. Trump zufolge soll sie in den kommenden Wochen im Weißen Haus schriftlich fixiert werden. Er erwarte, dass dafür Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie eventuell auch der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Said Al Nahjan, nach Washington kommen, sagte O'Brien.