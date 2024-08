Nahost-Krieg Weiter heftige Kämpfe im Gazastreifen

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober des Vorjahres in Israel verübt hatten. Wegen der hohen Zahl an zivilen Opfern geriet Israel jedoch international in die Kritik. Nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden seit Kriegsbeginn am 7. Oktober mehr als 39.000 Menschen in dem Küstenstreifen getötet und mehr als 90.000 verletzt.