Gaza-Konflikt Weitere Festnahmen bei Protesten an US-Unis

Auf dem Campus der University of California, Los Angeles (UCLA) nahm in der Nacht zum Donnerstag ein Großaufgebot der Polizei die Räumung eines Protestcamps in Angriff, das die Behörden am Mittwochabend (Ortszeit) als „rechtswidrige Versammlung“ deklariert hatten. Um das verbarrikadierte Zeltlager hatten sich nach Angaben der „Los Angeles Times“ mehrere Tausend Protestierende eingefunden, die sich den Einsatzkräften entgegenstellten und sie von dem Camp zurückdrängten. Schon in der vorangegangenen Nacht war es zu Gewalt gekommen, als Anhänger der Gegenseite eigenhändig versucht hatten, das Protestcamp einzureißen.