US-Wahl 2024 Weiterer US-Bundesstaat will Trump von Vorwahl ausschließen

Der Republikaner hatte sich juristisch gegen die bisherigen Entscheidungen in Colorado und Maine zur Wehr gesetzt - und sein Team kündigte umgehend an, auch die Entscheidung in Illinois anzufechten. „Dies ist ein verfassungswidriges Urteil, gegen das wir rasch Berufung einlegen werden“, erklärte sein Wahlkampf-Team in einer Mitteilung. Vorerst bleibt Trumps Name damit auf den Wahlzetteln in dem Bundesstaat. Die Vorwahl der Republikaner in Illinois steht am 19. März an.