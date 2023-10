Krieg in Nahost Weltsicherheitsrat soll über Nahost-Resolution abstimmen

Der jordanische König Abdullah II. warb derweils einem Besuch in London für ein Ende des Gazakonfliktes. Bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak am Sonntagabend sei es darum gegangen, wie eine Eskalation in der weiteren Region verhindert werden könne, hieß es aus dem britischen Regierungssitz 10 Downing Street. Die beiden seien sich auch einig gewesen, dass es wichtig sei, Zivilisten in Gaza zu schützen, „einschließlich britischer und jordanischer Staatsbürger, die zwischen die Fronten geraten sind“. Zudem müsse sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe Bedürftige erreiche, hieß es weiter.