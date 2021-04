Corona-Pandemie : Weltweit bereits mehr als 150 Millionen Corona-Infektionen

Washington Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 150 Millionen angestiegen. Das weltweite Infektionsgeschehen wird seit etwa Anfang April stark von der Entwicklung in Indien beeinflusst.

Das ging am Donnerstagabend (Ortszeit) aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor gut drei Monaten, am 26. Januar, war die Schwelle von 100 Millionen bekannten Infektionen überschritten worden.