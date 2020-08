Küstenort Beidaihe : Wenn ein Ferienort in China im Sommer zum Polizeistaat wird

Peking Beidaihe ist ein verschlafener Küstenort mit Sowjetcharme. Aber im Sommer fährt China hier seinen Polizeistaat auf. Denn für die hochrangigen Kader der Kommunistischen Partei ist es ein alljährliches Ritual, zum Urlaub nach Beidaihe zu reisen.

Es ist eine besondere Atmosphäre in Beidaihe: Der Himmel ist stets blau, der Geruch von Meerwasser liegt in der Luft, alte Sowjetbauten und Kolonialvillen versprühen nos­talgischen Charme. Am Sandstrand herrscht ausgelassene Stimmung, wie sie nur in einem Land mit wenigen Dutzend Corona-Neuinfektionen pro Tag möglich ist: Männer planschen im Wasser wie kleine Jungs. Frauen erfreuen sich an Selfie-Fotosessions. Dazwischen genießen Familien mit Kleinkindern ihr Picknick. Abends kehren die Besucher in den Fisch-Restaurants an der Promenade ein.